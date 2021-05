DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

EQS Group AG mit ausgezeichnetem Jahresstart 2021



14.05.2021 / 08:00

Starkes Wachstum bei Umsatz- und Neukunden im ersten Quartal - 158 SaaS-Neukunden - Umsatz wächst um 26 Prozent - EBITDA mit TEUR 309 im Plan (Vorjahr TEUR 799) - EBITDA bereinigt um erhöhten Marketing- & Vertriebsaufwand bei EUR 1,23 Mio. - Neues, wiederkehrendes jährliches Auftragsvolumen beträgt EUR 1,44 Mio. - Integration von Got Ethics A/S bereits erfolgreich abgeschlossen - SaaS-Kundenzahl steigt inklusive Akquisitionen auf 3.260 München - 14.05.2021 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) ist dynamisch in das neue Jahr gestartet. Der Konzern erzielte in den Monaten Januar bis März Umsatzerlöse in Höhe von EUR 10,55 Mio. (Vorjahr EUR 8,35 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA ging planmäßig auf TEUR 309 zurück (Vorjahr TEUR 799). Der Konzernüberschuss belief sich auf TEUR -926. Das Ergebnis je Aktie betrug demnach EUR -0,11.



Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene jährliche wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 1,44 Mio. Die Anzahl an SaaS-Neukunden beträgt 158. Das Umsatzwachstum im ersten Quartal liegt innerhalb der Erwartungen und ist durch die deutliche Zunahme beim Absatz von Compliance Cloud Produkten geprägt. Hier leisteten die Akquisitionen der Got Ethics A/S und C2S2 GmbH einen Beitrag von TEUR 728. Weitere Wachstumsimpulse lieferte die ESEF-Regulierung, welche bei der Einreichung von Finanzberichten von börsennotierten Unternehmen erstmals zur Anwendung kam. Die Ausgaben für Marketing und Vertrieb wurden mit Blick auf die Umsetzung der europäischen Hinweisgeberrichtlinie wie geplant sukzessive gesteigert, um eine optimale Ausgangsposition für die Kundenakquise zu schaffen. Dies führt zu einer temporären Ergebnisbelastung. Bereinigt um diese erhöhten Mehraufwendungen belief sich das EBITDA auf EUR 1,23 Mio. Die verpflichtende Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen in der Europäischen Union bis Ende 2021 bietet hohes Wachstumspotenzial für Compliance Cloud Produkte. Segmententwicklung Im Segment Compliance konnte der Umsatz um 35 Prozent gesteigert werden. Im Segment Investor Relations lag das Umsatzwachstum bei 17 Prozent. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse weisen auf Konzernebene im ersten Quartal eine Quote von 82% auf. Für die SaaS-Kunden in Deutschland liegt der Wert bei 85%. Dem liegt eine Kundenbasis von 1.297 Kunden zugrunde. Achim Weick, Gründer und CEO der EQS Group AG: "Der Start in das neue Geschäftsjahr verlief sehr stark. Wir konnten über 150 Saas-Neukunden gewinnen und zusammen mit den kürzlich getätigten Akquisitionen von Got Ethics S/A und C2S2 GmbH die SaaS-Kundenzahl auf über 3.200 Kunden steigern. Die Integration von Got Ethics haben wir bereits erfolgreich abgeschlossen. Wir sind sehr zuversichtlich, eine hohe Marktdurchdringung bei der Etablierung von Hinweisgebersystemen in Europa zu erreichen." Ausblick

Weiteres Wachstum im Jahr 2021 bei höheren Ausgaben für Marketing und Vertrieb im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern Für das Geschäftsjahr 2021 plant der Vorstand mit einem Umsatzanstieg von 20 bis 30 Prozent auf dann EUR 45 Mio. bis EUR 49 Mio. Investitionen in Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern führen vorübergehend zu einem geringeren EBITDA in der Spanne von EUR 1 Mio. bis EUR 2 Mio. Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene jährliche wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, erwarten wir ein Volumen von mindestens EUR 6 Mio. Zudem sollen 1.500 bis 2.000 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme. Der Vorstand erläutert die Geschäftsergebnisse ab 11:00 Uhr (MESZ) in der heutigen Videokonferenz. Eine Einwahl ist nicht notwendig. Diese wird unter https://www.webcast-eqs.com/eqs20210514 live im Internet übertragen. Fragen können über die Q&A-Funktion (Chat) vorab oder während der Übertragung gestellt werden. Wichtige Kennzahlen (IFRS; in TEUR) 3M 2021 3M 2020 +/- Umsatz 10.549 8.350 +26% Operative Aufwendungen 11.166 8.086 +38% EBITDA clean* 1.225 799 +53% EBITDA 309 799 -61% EBIT -967 -195 >-100% Konzernergebnis** -926 656 >-100% Operativer Cash Flow 879 1.513 >-42% Eigenkapitalquote (%) 55 50 - * EBITDA bereinigt um Zusatzaufwendungen für Marketing und Vertrieb

** Vorjahreszahlen angepasst. Wir verweisen auf Angabe 2.4 Änderung der Vorjahreszahlen im Konzernanhang des Geschäftsberichts 2020 Weitere Hinweise: Die Zahlen für Q1 2021 sind untestiert. Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone (http://newsapp.dgap.de). Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren. Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinienmanagement, Genehmigungsprozesse, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit 450 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-444430033 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com

