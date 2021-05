The following instruments on XETRA do have their first trading 14.05.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.05.2021



Aktien



CA0565331026 Badger Infrastructure Solutions Ltd.

SE0015672282 Betsson AB

SE0015658117 Epiroc AB B

SE0015658109 Epiroc AB A

CA42981E4013 High Tide Inc.

