Die Aktien von Westwing, einem Unternehmen für Internethandel rund um Home & Living, mit Sitz in München, sind am Vortag erneut abgesackt und hatten im Tagestief 41,26 Euro erreicht. In der Folge konnten sich die Titel mit dem steigenden Gesamtmarkt erholen und bei 42,50 Euro mit einem Abschlag von 1,16% aus dem Handel gehen. Es wurde eine neue Short-Position im Bereich von 43,10 Euro eröffnet. Der Stopp liegt bei 45,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...