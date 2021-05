NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Encavis nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Der Betreiber von Windparks und Solaranlagen habe im ersten Quartal enttäuscht, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Freitag. Der Ausblick sei aber bestätigt worden./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 02:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2021 / 02:09 / ET

DE0006095003