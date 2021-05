Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Anleihen der EWU-Kernländer befinden sich in einem schwierigen Umfeld, so die Analysten der Helaba.Die Inflationssorgen würden sich nicht nur im Renditeanstieg deutscher Bundeswertpapiere widerspiegeln. Verstärkt werde dies durch die Perspektive auf ein Ende der Corona-Krise, denn es könnte zu zusätzlichen Preiserhöhungen in einigen Dienstleistungsbranchen kommen. Die EZB spiele bis dato die Inflationsrisiken herunter und verweise auf den temporären Charakter des Preisdrucks. Die Sicherstellung günstiger Finanzierungsbedingungen habe unverändert höchste Priorität für die Notenbank. Mit Hilfe der Kaufprogramme sollten die Kapitalmarktzinsen niedrig gehalten werden. Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe gestern ein neues Kontrakttief bei 168,59 markiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...