Exzerpt: Coinbase brilliert mit starken Zahlen, Airbnb weist starkes Wachstum aus und Disney enttäuscht mit Streaming-Service Disney+.Der heutige Rebound im asiatischen Handel ist stark und breit aufgestellt. Alle wichtigen Börsenplätze liegen deutlich im Plus und holen Teile der Verluste der vergangenen Tage wieder auf. Allen voran steigen die Kurse in Tokio, wo der Nikkei 225 Index über 2 % im Plus notiert. Auch die Futures folgen der positiven Stimmung und klettern alle höher vor Eröffnung der europäischen Vorbörse. So wird der DAX-Future ...

