Zum Start der griechischen Tourismussaison 2021 hat TUI sein Geschäft in dem Land wieder aufgenommen. Am Freitagvormittag sollen die ersten Maschinen mit Inselurlaubern aus Deutschland auf Kreta ankommen. Schon am Donnerstag waren Kunden der Hannoveraner dort gelandet, um nun mit der "Mein Schiff 5" zu einer Kreuzfahrt aufzubrechen - der ersten von acht durch griechische Gewässer. Der TUI-Aktie gefallen vorbörslich diese Aussichten.Am Samstag machen die Griechen den offiziellen Auftakt in der Touristik. ...

