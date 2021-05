DGAP-News: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft konnte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 einen Umsatz von TEUR 2.551 und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 131 verzeichnen. Im Vergleichs-zeitraum des Vorjahres wurden TEUR 2.112 Umsatzerlöse und TEUR 149 sonstige betriebliche Erträge realisiert. Somit lag die Betriebsleistung mit TEUR 2.682 um TEUR 419 über dem Vorjahresquartal. Bei den Umsätzen des dritten Quartals handelt es sich im Wesentlichen um Umsätze aus bestehenden Wartungs- und ASP-Verträgen und um diverse Projektabrechnungen. Die bezogenen Leistungen in Höhe von TEUR 217 (Q3 2019/20: TEUR 203) betreffen produktbezogene Dienstleistungen. Die Personalkosten lagen im Berichtsquartal bei TEUR 1.723 (01.01.-31.03.2020: TEUR 1.786), die planmäßigen Abschreibungen bei TEUR 382. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 464 (Q3 2019/20: TEUR 368) enthalten im Wesentlichen Fuhrparkkosten im Teilkonzern Salzburg, Instandhaltungskosten, Kommunikationskosten, Versicherungen sowie Beratungs- und Prüfungskosten. Im Berichtsquartal wurde ein operatives Ergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR -103 (Q3 2019/20: TEUR -455) und ein EBITDA von TEUR 279 (Q3 2019/20: TEUR -96) erzielt. Das Finanzergebnis ist bedingt durch die Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen gemäß IFRS 16 negativ (TEUR -46 im Berichtsquartal und TEUR -48 in der Vergleichsperiode). Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) betrug im Berichtsquartal TEUR -150 (Q3 2019/20: TEUR -503). Unter Berücksichtigung der latenten Steuern und der Steuern vom Einkommen und Ertrag ergibt sich für das dritte Quartal ein Periodenergebnis von TEUR -96 (Q3 2019/20: TEUR -528). Damit ergibt sich für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2020/21 ein kumuliertes EBIT von TEUR 198 (Geschäftsjahr 2019/20: TEUR -206) und ein Ergebnis nach Steuern von TEUR 48 (Vorjahr TEUR -354). In der Vermögensstruktur ergaben sich per 31.03.2021 einige wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Halbjahresabschluss. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind von TEUR 5.543 auf TEUR 1.984 gesunken, weil im Berichtsquartal Kunden Forderungen aus Jahreswartungsrechnungen beglichen haben. Daraus resultierend sind die liquiden Mittel von TEUR 285 auf TEUR 2.993 gestiegen. Damit ist die Liquidität, ergänzt um die laufenden, wiederkehrenden Einnahmen bis auf weiteres als gesichert anzusehen. Die Bilanzsumme zum 31.03.2021 (TEUR 28.304) ist um TEUR 1.150 gegenüber dem 31.12.2020 (TEUR 29.454) gesunken. Das Eigenkapital hat sich im Berichtszeitraum um TEUR 98 verringert. Die langfristigen Verbindlichkeiten (TEUR 8.435, 31.12.2020: TEUR 8.549) sind um TEUR 114 gesunken. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind von TEUR 8.122 im Halbjahresabschluss auf TEUR 7.183 im Berichtsquartal gesunken. Vertragsverbindlichkeiten gemäß IFRS 15 sind um TEUR 684 gesunken, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um TEUR 268 gestiegen, sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind im Vergleich zum 31.12.2020 um TEUR 533 gesunken. Die Mitarbeiterzahl betrug im Durchschnitt im dritten Quartal 2020/21 113 Mitarbeiter sowie 2 Vorstände. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 100 Mitarbeiter und 2 Vorstände. Die B+S Banksysteme AG geht davon aus, dass die Investitionen in Personal und Infrastruktur die Sicherstellung des Grundumsatzes aus Wartung und ASP gewährleisten und sich weiterhin positiv auswirken werden. Nach dem Stichtag konnte die B+S Banksysteme AG diverse ASP-Aufträge verbuchen und hat den Zuschlag für ein großes Entwicklungsprojekt erhalten. Die Umsatzrealisation aus diesen Aufträgen erfolgt großteils ab dem Geschäftsjahr 2021/22. Unter Einbeziehung der bis heute fixierte Umsätze für das vierte Quartal errechnet sich für das Geschäftsjahr 2020/21 eine Betriebsleistung von 11,4 Mio. Euro und ein EBIT von 0,8 Mio. Euro. An der Erreichung der Planzahlen wird weitergearbeitet. Ansprechpartner:

B+S Banksysteme Aktiengesellschaft

Wilhelm Berger

Vorstand Telefon: +49 89 - 741 19 - 0

E-Mail: ir@bs-ag.com

