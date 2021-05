DJ Erfolg mit System: GOLDBECK RHOMBERG AG schliesst erneut erfolgreiches Geschäftsjahr ab

St. Gallen (pts009/14.05.2021/09:00) - Das 15. Geschäftsjahr der GOLDBECK RHOMBERG AG ist die Weiterführung einer eidgenössischen Erfolgsgeschichte: Im Jubiläums- und Wirtschaftsjahr 2020/21 setzte der 2006 gegründete Industriebauspezialist 83 Mio. CHF um. Die Anzahl der Beschäftigten stieg von April 2020 bis März 2021 um 6 auf jetzt 56 Personen, ein Plus von gut 12 Prozent. Diese Erfolgsgeschichte möchte der Experte für elementiertes Bauen mit System für Gewerbe- und Industriekunden auch im Jubiläumsjahr weiter fortschreiben. Dazu setzen die Verantwortlichen auf die weitere Digitalisierung ihrer Baustellen.

"In der Schweiz erleben die sogenannten 'Grünen Hallen', also ökologisch sinnvolle, lebenszyklusübergreifende Logistikprojekte, zurzeit einen echten Boom", erklärt GOLDBECK RHOMBERG-Geschäftsführer Kurt Mayer anlässlich der Präsentation der Zahlen. "Nichtsdestotrotz legen unsere Kunden Wert auf Wirtschaftlichkeit, Schnelligkeit und Termintreue. Mit unserer elementierten Bauweise können wir all diese Bedürfnisse der Schweizer Unternehmer befriedigen. Und darüber hinaus." So habe das Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 190 000 Quadratmeter Hallen-, Büro- und Parkhaus-Fläche für Kunden in ganz Österreich und der Schweiz realisiert. Und mit Projekten im Eingangswert von insgesamt 107 Mio. CHF ist das Auftragsbuch für die nächsten zwölf Monate bereits wieder gut gefüllt: Unter anderem baut Goldbeck Rhomberg für Embraport in Zürich und das Bürohaus Kantonsspital Baden.

Über einen Auftragsmangel kann sich Mayer also nicht beklagen, beim Thema Fachkräfte sieht es da schon anders aus: "Aktuell suchen wir schweiz- und österreichweit Mitarbeitende", wirbt der Geschäftsführer um neue Kolleginnen und Kollegen. Gesucht wird unter anderem nach Verstärkung für die im vergangenen Jahr neu gegründete Abteilung "Architekturplanung", mit der das Leistungsportfolio von Goldbeck Rhomberg weiter ausgebaut wurde und in der bereits vier Mitarbeitende beschäftigt sind. Um die Verstärkung zu gewinnen, setzt GOLDBECK RHOMBERG auf ein attraktives Gesamtpaket: Neben dem Gehalt profitieren Beschäftigte unter anderem von zusätzlichen Sozialleistungen, zahlreichen Fort- und Weiterbildungsangeboten, finanziellen Zuschüssen zu gesunden, abwechslungsreichen Mittagessen sowie Gratis-Obst.

Ein weiterer Pluspunkt, insbesondere für Bau- und Projektleitungen, ist das digitale Engagement des Industriebauspezialisten. Eine GOLDBECK-Einheit im amerikanischen Silicon Valley und eine eigene Innovationsabteilung sorgen dafür, dass das Unternehmen zum Vorreiter bei der Digitalisierung der Baubranche zählt. Kurt Mayer: "Unser Bauleiter:innen statten wir mit Tablets und BIM360 aus, sodass sie auf der Baustelle die aktuellen Daten und Entwürfe in Echtzeit abgleichen können. Über unsere integrale Planung haben wir ausserdem einen Wissens- und Leistungspool geschaffen, aus dem alle Niederlassungen schöpfen können. Denn unser Prinzip 'Bauen mit System' bezieht sich bei uns eben nicht nur auf die Systemelemente, sondern auch auf durchdachte, systematisierte Prozesse."

Die Vorteile für Mayer: Arbeitsabläufe würden so optimiert und Projektabwicklungen verbessert. Der Kunde sei zudem immer über die Fortschritte auf dem Laufenden und spare sehr viel Zeit. Stefan Sekigutschi, Leiter Projektmanagement Schweiz, ergänzt: "Mit steigender Komplexität der Projekte und neuen Aufgabenstellungen ist es unumgänglich, dass auch die Arbeitsweisen und die damit zusammenhängenden Arbeitsmittel eine Weiterentwicklung erfahren. Mit BIM360 und den Baustellen-Tablets sind wir bestens darauf vorbereitet."

Umsatz 2020/2021: 83 Mio. CHF Anzahl Mitarbeitende 2020/2021: 56 Hauptsitz: St. Gallen Anzahl Standorte: 7 (St. Gallen, Bregenz/Wolfurt, Wien, Linz, Graz, Salzburg, Ruggell) Eigentümer: Rhomberg Bau Holding GmbH (50 %), GOLDBECK GmbH (50 %) Geschäftsführer: Georg Vallaster, Kurt Mayer

Über GOLDBECK RHOMBERG GOLDBECK RHOMBERG agiert als Spezialist für ökonomische, schnelle und flexible Lösungen im Industrie- und Gewerbebau. Das 2001 gegründete Unternehmen ist als General- und Totalunternehmer einer der Marktführer für die Produkte Bürogebäude und (Logistik-)Hallen in Österreich und der Schweiz. Im Bereich Parkhäuser ist GOLDBECK RHOMBERG in den genannten Ländern sogar klarer Branchenprimus. Die Kunden profitieren neben dieser starken Marktpräsenz von attraktiven Produkten und höchster Wirtschaftlichkeit. Sie sind von der Konzeptionsphase bis zur Fertigstellung bei dem Experten für elementiertes Bauen mit System rundum in kompetenten Händen. Der Hauptsitz von GOLDBECK RHOMBERG befindet sich in Vorarlberg. Weitere Niederlassungen und Geschäftsstellen gibt es in St. Gallen, Wien, Salzburg, Linz, Graz, und Ruggell, Liechtenstein. Zahlreiche Standorte des Mutterunternehmens GOLDBECK ergänzen das Netzwerk in ganz Europa.

