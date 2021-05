Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Volatilität hat in den vergangenen Tagen spürbar zugenommen. Gestern lag der DAX zunächst deutlich im Minus, bevor er dann in die Gewinnzone drehte. Heute könnte es weiter nach oben gehen. Die Vorgaben aus Übersee sind sehr gut. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Disney, Alibaba, Amazon, die Deutsche Telekom, Borussia Dortmund, Delivery Hero, die Commerzbank, die Deutsche Bank. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.