Was passiert heute früh an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die Teuerung in den USA und auf die Rohstoffpreise. Wir schauen auf die Zahlen von ALIBABA und COINBASE und wir beschäftigen uns mit einer überraschenden Aussage von Elon Musk über den BITCOIN.

