Das EU-Parlament debattiert ein Recht auf Nichterreichbarkeit. Anna Kaiser und Markus Albers vertreten im BVDW die Interessen der Digitalwirtschaft. Sie fordern mehr Sensibilität in den Firmen. Die Grenzen von Arbeit und Privatem verwischen immer mehr. Die Digitalisierung bewirkt zudem, dass wir alle "always on" sind. Die Forderung nach einem Recht auf Nichterreichbarkeit wird inzwischen auf EU-Ebene debattiert. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) plädiert jedoch nicht etwa für ein neues Gesetz, sondern für mehr Sensibilität und Selbstverpflichtung der Arbeitgebenden. "Ein ...

