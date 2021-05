Google frischt seine Pixel-Reihe in diesem Jahr mit einem komplett neuen Design und neuen Kameras auf. Das zumindest deutet ein umfangreicher Leak zum Pixel 6 aus recht seriöser Quelle an. Nachdem Google bei seinen Pixel-Smartphones, wie zuletzt dem Pixel 5 (Test), in den letzten Jahren ein überwiegend unauffälliges Design wählte, scheint der Hersteller in diesem Jahr einen neuen, weniger konservativen Design-Ansatz zu verfolgen. Renderbilder, basierend auf echten Fotos, die der bekannte Leaker Jon Prosser veröffentlicht hat, lassen auf ein markantes Design schließen. Google Pixel...

Den vollständigen Artikel lesen ...