EURUSD notiert am Freitag wieder über der 1,21er-Marke. Das Paar steigt, nachdem es am Donnerstag an der Unterstützungszone zwischen 1,2062 und 1,2076, die mit dem 61,8% Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses übereinstimmt, auf Kaufinteresse stieß. Ein nachhaltiger Bruch über das wichtigste Swing-Level seit Dezember bei 1,2115 könnte mit einem Test des Aprilhochs (1,2181) verbunden sein. Eine Trendumkehr würde erst bei einem Schlusskurs unter dem gestrigen Tagestief bei 1,2051 erfolgen. Die Einzelhandelsdaten ...

