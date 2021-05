Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) ist dynamisch in das neue Jahr gestartet. Der Konzern erzielte in den Monaten Januar bis März Umsatzerlöse in Höhe von EUR 10,55 Mio. (Vorjahr EUR 8,35 Mio.). Dies entspricht einem Zuwachs von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das EBITDA ging planmäßig auf TEUR 309 zurück (Vorjahr TEUR 799). Der Konzernüberschuss belief sich auf TEUR -926. Das Ergebnis je Aktie betrug demnach EUR -0,11. Für die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene jährliche wiederkehrende Geschäftsvolumen beziffert, errechnet sich ein Volumen von EUR 1,44 Mio. ...

