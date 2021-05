DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Expansion/Konferenz

GBC AG: Einladung zur Digitalen Roadshow/Unternehmenspräsentation der Saturn Oil & Gas Inc. am 19.05.2021 um 16:00 Uhr zur transformativen Übernahme des Ölfeldareals Oxbow



14.05.2021 / 11:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Sehr geehrte Damen und Herren,



hiermit laden wir Sie herzlich zur Digitalen Roadshow/Unternehmenspräsentation der Saturn Oil & Gas Inc. (ISIN CA80412L1076) zur aktuell vermeldeten transformativen Übernahme des Ölfeldareals "Oxbow" ein. Die Präsentation findet am 19.5.2021 um 16.00 Uhr statt.



Im Rahmen der Akquisition wird Saturn ungefähr 6.700 boe/Tag (~95 % Leichtöl und -flüssigkeiten) mit mehr als 280.000 Netto-Acres (450 Netto-Sektionen), die zum großen Teil in einem der wirtschaftlich besten Ölgebiete in Nordamerika liegen, erwerben und die Gesamtproduktion auf 7.500 boe/Tag ausbauen. Diese große Übernahme wird die Gesellschaft massiv verändern und lt. Unternehmensangabe steigt die Gesellschaft mit der Übernahme zu einem bedeutenden börsennotieren Produzenten von Leichtöl in Nordamerika auf.



Die Originalmeldung zur Übernahme finden Sie unter:

http://www.saturnoil.com/invest/news-releases/saturn-oil-gas-inc-announces-transformational-light-oil-asset-acquisition-of-6-700-boe-d-to-become-one-of-the-leading-producers-



Aus diesem Grunde wird der CEO der Gesellschaft, Hr. John Jeffrey die Übernahme und die Bedeutung für die weitere Entwicklung von Saturn Oil & Gas im Rahmen der Präsentation vorstellen und steht für Fragen im Rahmen der Q&A am Ende der Präsentation zur Verfügung.



Die Präsentation erfolgt über Zoom.



Wann: 19.Mai 2021 um 16.00 Uhr Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, Wien

Thema: Digitale Roadshow /Unternehmenspräsentation Saturn Oil & Gas Inc. "Transformative Übernahme Oxbow"



Registrieren Sie sich hier für die Teilnahme:

https://zoom.us/webinar/register/WN_iqX5b5Z0TeK0CMOJwat23w



Nach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen über die Einwahldaten zur Teilnahme am Webinar.



Des Weiteren besteht die Möglichkeit für Einzelgespräche bzw. die Teilnahme an einem Roundtable mit dem CEO John Jeffrey im Anschluss der Präsentation von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr.

Bei Interesse an einem 1on1 / Roundtable senden Sie bitte eine E-Mail an konferenz@gbc-ag.de



Mit besten Grüßen



Marita Conzelmann

Konferenzteam/Digitale Roadshows

GBC AG http://www.saturnoil.com/invest/news-releases/saturn-oil-gas-inc-announces-transformational-light-oil-asset-acquisition-of-6-700-boe-d-to-become-one-of-the-leading-producers-Aus diesem Grunde wird der CEO der Gesellschaft, Hr. John Jeffrey die Übernahme und die Bedeutung für die weitere Entwicklung von Saturn Oil & Gas im Rahmen der Präsentation vorstellen und steht für Fragen im Rahmen der Q&A am Ende der Präsentation zur Verfügung.Die Präsentation erfolgt über Zoom.Wann: 19.Mai 2021 um 16.00 Uhr Amsterdam, Berlin, Rom, Stockholm, WienThema: Digitale Roadshow /Unternehmenspräsentation Saturn Oil & Gas Inc. "Transformative Übernahme Oxbow"Registrieren Sie sich hier für die Teilnahme:https://zoom.us/webinar/register/WN_iqX5b5Z0TeK0CMOJwat23wNach der Registrierung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen über die Einwahldaten zur Teilnahme am Webinar.Des Weiteren besteht die Möglichkeit für Einzelgespräche bzw. die Teilnahme an einem Roundtable mit dem CEO John Jeffrey im Anschluss der Präsentation von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr.Bei Interesse an einem 1on1 / Roundtable senden Sie bitte eine E-Mail an konferenz@gbc-ag.deMit besten GrüßenMarita ConzelmannKonferenzteam/Digitale RoadshowsGBC AG

14.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de