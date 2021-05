In welcher Höhe muss ein Jäger Schadensersatz leisten, wenn er versehentlich den Jagdhund einer Kameradin erschießt? Dazu musste nun das OLG Frankfurt eine Entscheidung treffen. Im zugrunde liegenden Fall bekam die Klägerin zwar Recht, der zusätzlich geforderte Schadensersatz steht ihr dennoch nicht zu. Auf der Jagd kann es unübersichtlich werden. Deshalb müssen Jäger auch in hektischen Momenten eine ruhige Hand und eine eiserne Disziplin am Abzug bewahren. Aber selbst dann kann es zu Unfällen kommen. ...

