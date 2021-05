Tevano stellt zahlreiche Health Shield Geräte für Surrey Honda bereit

Vancouver, BC - 14. Mai 2021 - Tevano Systems Holdings Inc. ("Tevano Systems" oder das "Unternehmen") (CSE: TEVO - WKN: A2QQTE - FRA: 7RB) gab heute bekannt, dass das Unternehmen den Einsatz mehrerer Health Shield-Geräte bei Surrey Honda, dem volumenstärksten Honda-Händler in British Columbia für Einzelhandelsverkäufe, abgeschlossen hat.

Surrey Honda ist seit mehr als 20 Jahren in Betrieb und beschäftigt über 65 Mitarbeiter.

"Unsere Priorität ist es, sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter und Kunden sicher sind, wenn sie sich auf unserem Gelände aufhalten", sagte Tim Van Dyke, Verkaufsleiter bei Surrey Honda. "Health Shield an unseren Eingängen zu haben, gibt den Leuten Sicherheit und lässt sie wissen, dass sie in eine sichere Umgebung kommen. Das ist die neue Normalität für unser Geschäft, und deshalb wird Health Shield hier für immer bestehen bleiben. Wir werden unsere Wachsamkeit nicht vernachlässigen."

Sehen Sie hier, wie Surrey Honda Health Shield-Geräte eingesetzt hat: www.akt.ie/tevano-honda.

Health Shield-Geräte wurden an mehreren Eingangspunkten installiert, die von einer großen Anzahl von Kunden und Mitarbeitern genutzt werden. Mithilfe von Wärmebildern kann das Health Shield-Gerät die Temperatur von Besuchern in Sekundenbruchteilen mit nahezu perfekter Genauigkeit messen. Die KI-gestützte Gesichtserkennung stellt sicher, dass die Gesichtsmaske richtig getragen wird, und die Alarmierungsoptionen - einschließlich SMS, lokalisierter Alarme, detaillierter Meldungen auf dem Bildschirm und Abbiegesperren - können von den Betreibern angepasst werden, um sicherzustellen, dass bestimmte Sicherheitsprotokolle eingehalten und durch aufgezeichnete Daten untermauert werden.

"Surrey Honda ist ein weiteres großartiges Beispiel für ein Unternehmen, das durch die Integration unserer Health Shield-Technologie eine starke, proaktive Rolle beim Schutz seiner Teams und Kunden sowie der langfristigen Nachhaltigkeit seines Betriebs übernommen hat", sagte David Bajwa, CEO von Tevano. "Obwohl der Einsatz von Gesundheitsüberwachungsgeräten an den Eingängen einfach ist, kann er den Unterschied zwischen der Aufrechterhaltung eines florierenden Geschäfts und einer erzwungenen Schließung ausmachen, was das Alptraumszenario ist."

Eine kürzlich bekannt gegebene Anordnung des öffentlichen Gesundheitswesens, die Anfang April in Kraft getreten ist, erlaubt es den Inspektoren, die Schließung von Arbeitsplätzen zu beschleunigen, wenn drei oder mehr Mitarbeiter positiv auf COVID-19 getestet wurden und die Übertragung am Arbeitsplatz bestätigt wurde. Aus diesem Grund steht für Unternehmen immer mehr auf dem Spiel, alles zu tun, um sichere Arbeitsplätze zu gewährleisten.

Über Tevano

Tevano ist der Entwickler von innovativen Elektronikprodukten, die innovative Lösungen für die Herausforderungen von Unternehmen und Verbrauchern bieten.

Das Unternehmen ist der Entwickler von Health Shield, einem KI-gesteuerten elektronischen Gerät, das die Körpertemperatur von Personen scannt und Benutzer benachrichtigt, wenn sie eine Gesichtsmaske tragen müssen. Health Shield-Geräte können an allen Eingängen platziert werden, die Besucher und/oder Angestellte genutzt werden, um Zugang zu Gebäuden zu erhalten. Das Health Shield-Gerät wird von einer Cloud-Softwarelösung unterstützt, mit der mehrere Geräte verwaltet und detaillierte Berichte und Analysen erstellt werden können. Tevano profitiert von einer Beteiligung bei dem führenden Unternehmen für Kiosk- und Bildschirmtechnologie, Nevatronix. Das Management ist der Ansicht, dass diese Beziehung Tevano Zugang zu äußerst robusten Lieferketten verschafft und dem Unternehmen die einzigartige Fähigkeit verleiht, auf sich entwickelnde kommerzielle Märkte für Technologien zur Gesundheitsüberwachung zu reagieren und diese zu bedienen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tevano.com.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte josh@sjspr.co oder rufen Sie an: +1 416 628-7441.

Über Nevatronix

Nevatronix ist ein erstklassiges, UL-gelistetes und nach ISO 9001:2015 zertifiziertes, voll integriertes Studio für Elektrotechnik, Fertigung und digitales Design. Es ist eines der wenigen inländischen Elektronikunternehmen mit vertikal integrierten Prozessen wie Präzisionsblechfertigung, maschineller Bearbeitung, Drahtkonfektionierung, Leiterplatten, 3D-Druck sowie elektromechanischer Montage und Supply-Chain-Management, alles unter einem Dach. Der Standort befindet sich in einer 70.000 Quadratfuß großen Anlage, die modernste Technologie, Ausrüstung und Prozesse nutzt. Hochqualifiziertes und erfahrenes Personal in den Bereichen Konstruktion, Design, Fertigung und Montage bietet ein breites Spektrum an technischen Fähigkeiten, die branchenführende Produkte hervorgebracht haben, die als erste auf den Markt kommen und den Kunden oft einen Branchenvorteil verschaffen. Derzeit bediente Branchen sind: Kioske, Luft- und Raumfahrt, Vergnügungsindustrie, BillPay, Kryptowährung, Kundenbindung, Digital Signage, Glücksspiele und Spielautomaten, Recycling, Smart Safe, Sportwetten, Telehealth, Valet Parking und Verkaufsautomaten. Zu den Kunden gehören William Hill, Western Money Systems und andere Self-Service-Unternehmen, die zu Apollo Global Equities gehören. Von Nevatronix hergestellte Spielprodukte sind in den Hotels von MGM, Wynn und einer Vielzahl anderer führender Casinos auf der ganzen Welt zu sehen. Andere von Nevatronix hergestellte Selbstbedienungs-Kioske sind in Walmart- und Kroger-Filialen in den USA und anderen großen Einzelhändlern in den USA und Europa zu finden.

Im Namen des Boards von Tevano Systems Holdings Inc.

David Bajwa

Chief Executive Officer

david@tevano.com

+1 778 388-4806





Rechtliche Warnhinweis:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen sein. Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen und Angelegenheiten. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens. Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass sie sich als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen werden zum Zweck der Information über die aktuellen Erwartungen und Pläne des Managements des Unternehmens in Bezug auf die Zukunft bereitgestellt. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Aussagen und Informationen für andere Zwecke, wie z. B. Investitionsentscheidungen, möglicherweise nicht angemessen ist. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, weiteres Kapital zu beschaffen, und die Fähigkeit des Unternehmens, behördliche Genehmigungen und Börsengenehmigungen zu erhalten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und es wird keine Verpflichtung übernommen, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen werden ausdrücklich durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt.

Weder die CSE noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58401Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58401&tr=1



