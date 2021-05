Die Entscheidung von Elon Musk, bei Tesla künftig doch keine Bitcoin-Zahlungen mehr zu akzeptieren, hat am Kryptomarkt hohe Wellen geschlagen. Die Kurse von Bitcoin und Co sind daraufhin eingebrochen. In der Kryptobranche wird seitdem kontrovers diskutiert. Wegen dem hohen Energieverbrauch beim Mining wird Tesla vorerst doch keine Bitcoin-Zahlungen mehr akzeptieren (DER AKTIONÄR berichtete). Mit diesem plötzlichen Sinneswandel hat CEO Elon Musk zahlreiche Kryptofans gegen sich aufgebracht. Alex ...

Den vollständigen Artikel lesen ...