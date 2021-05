Die Adidas-Aktie legt am Freitag 1,4 Prozent zu. Der Grund: Der Sportartikelhersteller hat einem Zeitungsbericht zufolge Offerten für die Tochter Reebok erhalten. Authentic Brands Group habe zusammen mit Wolverine World Wide habe etwas mehr als eine Milliarde Dollar für Reebok geboten, so die New York Post.Eine Milliarde ist der Preis, den sich Adidas für Reebok erhofft. Wie es heißt, habe auch Apollo Global Management eine Offerte abgegeben. Bis Ende Juni können noch finale Gebote eingereicht werden.

