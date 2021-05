Aus der Ruhe wurde ein mittelkräftiger Sturm. Die Volatilität an den Aktienmärkten hat markant zugelegt und aus einem vorsichtigen Abtasten wurde ein inniger Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären. Unsere Empfehlungen schlagen sich in diesem unruhigen Umfeld mit wenigen Ausnahmen weiterhin gut. Bei den Nachkäufen haben wir allerdings kein glückliches Händchen erwischt, denn im Technologiesektor kennen die Bären derzeit keine Gnade. Es wird ohne Ansehen von Qualität und Perspektive abverkauft. Sehr überzeugend präsentieren sich dagegen die Klassiker in unserem Depot. Titel wie E.ON, Bayer oder auch die Deutsche Telekom erfreuen mit relativer Stärke.

In unserem Portfolio finden sich aktuell 26 Positionen. 20 Investments liegen im Plus, die Durchschnittsrendite beläuft sich auf 34 Prozent. Bei den folgenden Engagements sehen wir in dieser Woche Handlungsbedarf: Deutz, BillerudKorsnäs und Bayer.

