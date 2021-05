Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Deutliche Inflationsängste haben die Börsen in dieser Woche zeitweise unter Druck gebracht. Ist die darauffolgende Erholung ein Zeichen von Entspannung oder sind die Märkte nach wie vor nervös? Wie dürften die Notenbanken mit der Situation umgehen und welche Impulse setzt die Berichtssaison? Marktkenner Oliver Roth, ODDO BHF Corporates & Markets, spricht im Interview mit Moderatorin Viola Grebe über die Stimmung an der Börse. Wie sich die Marktlage in der nächsten Zeit entwickeln könnte und wie Anleger darauf reagieren können, mehr dazu im vollständigen Interview.