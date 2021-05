Mainz (ots) - ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 20. Mai 2021, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel SchröckertMit "Mare of Easttown" stellen Steven Gätjen und Anne Wernicke eine neue Serie mit Kate Winslet vor, die als problembeladene Kleinstadtpolizistin in Pennsylvania einen Mord aufklären muss.Anschließend befassen sich Silke und Daniel Schröckert mit Zack Snyders "Army of the Dead", einem Zombiefilm mit Matthias Schweighöfer. Daniel hat den Schauspieler im Interview zu dieser ungewöhnlichen Rolle und seinen Erfahrungen in einem Hollywoodfilm befragt.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4915173