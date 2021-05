Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Das in den Huawei Push Service integrierte Swrve SDK ist jetzt für Swrve-Kunden und Entwickler weltweit verfügbar.Huawei, das führende globale Technologieunternehmen, hat sich mit Swrve (https://www.swrve.com/), einer führenden Marketing- und Kundenerlebnisplattform, zusammengeschlossen und ermöglicht es Unternehmen weltweit, über den Huawei Push Service, der in das Swrve SDK integriert ist, mit Huawei-Mobilfunknutzern in Kontakt zu treten."Wir freuen uns, unsere Echtzeit-Marketing- und Kundenerlebnisplattform für Mobile, Web und TV auf Huawei-Plattformen und -Geräte zu erweitern. Swrve-Kunden können nun leistungsstarke Push- und In-App-Messaging-Erlebnisse einsetzen, um Huawei-Kunden mit dynamisch-persönlichen Erlebnissen zu erreichen, die auf den Einzelnen zugeschnitten sind, um Beziehungen messbar zu vertiefen", sagt Lisa Cleary, CEO bei Swrve.Swrve (https://www.swrve.com/), ein 2020 Gartner Magic Quadrant Leader for Mobile Marketing Platforms, bietet eine weltweit führende Palette von Mobile-First-Funktionen wie Push-Benachrichtigungen, In-App-Erlebnisse und eingebettete Erlebnisse für Unternehmen, die ihnen ermöglicht, mit ihren Nutzern zu interagieren und sie einzubinden.Die Partnerschaft schafft einzigartige, intuitive und hochwertige Erlebnisse für Kunden auf der ganzen WeltDie Partnerschaft zwischen Swrve und Huawei bietet Marken und Herstellern die Möglichkeit zum Aufbau einer Mobile-First-Direct-to-Consumer-Beziehung mit nur einem Engagement-Tool, so dass sie keine Kompromisse mit Push-Kanälen auf mehreren Plattformen einzugehen brauchen."Wir bei Swrve wissen, wie wichtig es ist, ein wirklich großartiges Kundenerlebnis ohne Kompromisse über alle Geräte und Plattformen hinweg zu bieten", erklärt Lisa. "Die Partnerschaft zwischen Swrve und Huawei bietet internationalen Marken die Möglichkeit, sich mit leistungsstarken Erlebnissen auf globaler Ebene weiter direkt mit den Verbrauchern zu verbinden."Huawei ist bestrebt, starke Partnerschaften mit führenden Plattformen zu schließen und Marken die Tools und das Know-how zur Verfügung zu stellen, um einzigartige, intuitive und erstklassige Erlebnisse für ihre Kunden zu schaffen und gleichzeitig ihr Geschäft auszubauen. Mit dem Einstieg von Swrve in das HMS-Ökosystem ist ihr benutzerfreundliches SDK nun für Marken verfügbar, die Push-Dienste aktivieren und ihren Kunden schnell relevante und maßgeschneiderte Dienste bereitstellen möchten.Weitere Informationen finden Sie auf der Partnersite des Huawei Ökosystems (https://consumer.huawei.com/en/partners) und im Swrve SDK Integrationsleitfaden (https://docs.swrve.com/developer-documentation/integration/android/).Informationen zu AppGallery - dem Top 3 internationalen App MarketplaceAppGallery ist ein intelligentes und innovatives Ökosystem, das es Entwicklern ermöglicht, einzigartige Erlebnisse für Verbraucher zu schaffen. Unser einzigartiger HMS-Core ermöglicht die Integration von Apps über verschiedene Geräte hinweg und bietet so mehr Komfort und ein reibungsloseres Erlebnis - und dies ist Teil unserer breiteren "1+8+N"-Strategie bei Huawei.Unsere Vision ist es, eine offene, innovative App-Distributionsplattform zu schaffen, die für Verbraucher zugänglich ist und gleichzeitig die Privatsphäre und Sicherheit der Nutzer streng schützt, während sie ihnen ein einzigartiges und intelligentes Erlebnis bietet.Informationen zu SwrveSwrve ist die führende Marketing- und Customer-Experience-Plattform für Mobile, Web und TV, die führenden Unternehmen dabei hilft, sich mit ihren Mobile-First-Kunden zu verbinden, um dauerhafte und wertvolle Beziehungen zu knüpfen. Weltweit führende Marken wie Playrix, Sony Pictures und Telefónica nutzen Swrve, um die Bedürfnisse von Kunden mit Echtzeit-Verhaltensdaten in Mobil-, Web- und TV-Apps zu identifizieren, vorherzusagen und zu antizipieren. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie swrve.com und folgen Sie uns auf Twitter oder LinkedIn.Pressekontakt:+65 9649 2624Sebastian.lee@grayling.comOriginal-Content von: Huawei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/100745/4915194