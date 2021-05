London (www.anleihencheck.de) - Mit der Veröffentlichung der April-Verbraucherpreise in den USA, die so rasch gestiegen sind wie seit 25 Jahren nicht mehr, schlagen im Hinblick auf das Inflationsthema die Wellen hoch, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay Asset Management.Obwohl bereits ein deutlicher Anstieg der Inflationsrate erwartet worden sei, habe das Ausmaß der Dynamik dann doch deutlich über den Konsenserwartungen gelegen - und dürfte aufgrund verschiedener Basiseffekte weiter an Schwung gewinnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...