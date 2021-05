Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Veritas Institutional und La Française Asset Management firmieren ab sofort unter La Française Systematic Asset Managemen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Mit der Eintragung ins Handelsregister am 12. Mai 2021 wurde die Fusion der beiden Gesellschaften formaljuristisch abgeschlossen und firmiert ab sofort unter La Française Systematic Asset Management GmbH. "Wir freuen uns, dass wir nun auch namentlich eine Einheit bilden. Die Voraussetzungen für diesen Zusammenschluss haben wir in den vergangenen Monaten geschaffen. Für unsere Investmentteams bedeutet die Fusion, dass sie ihre Stärken im systematischen und regelbasierten Investmentmanagement ergänzen und bündeln können", so Kay Scherf, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing. ...

