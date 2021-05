DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen bauen die Kursgewinne bis Freitagmittag leicht aus. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 15.304 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,8 Prozent auf 3.983 Punkte nach oben. Von der Corona-Krise gibt es positive Nachrichten, die 7-Tage-Inzidenz in Deutschland ist wieder unter die wichtige Marke von 100 gefallen, womit weitere Lockerungen möglich werden und zu erwarten sind.

Zur Beruhigung der Märkte trägt wie schon im Verlauf am Vortag bei, dass die US-Notenbank angesichts stark gestiegener Verbraucher- und Erzeugerpreise erneut betonte, der jüngste starke Inflationsanstieg werde als nur vorübergehend eingeschätzt. Damit rechnet der Markt mit einer Fortsetzung der lockeren Geldpolitik in den USA - und in der Eurozone sowieso.

Neue Impulse könnten am Nachmittag von den US-Einzelhandelsumsätzen ausgehen, daneben von Daten zur US-Industrieproduktion und zur Verbraucherstimmung.

Adidas findet Kaufinteressenten für US-Tochter

Für Adidas geht es um 1 Prozent nach oben. Gut kommt an, dass der Verkaufsprozess für die Tochter Reebok in Gang zu kommen scheint, der im Februar eingeleitet wurde. Einem Bericht der "New York Post" zufolge hat Adidas eine Offerte über 1 Milliarde Dollar erhalten, was sich im Rahmen der Erwartungen bewegt. Allerdings ist noch bis Ende Juni Zeit, so dass noch weitere Gebote eingehen könnten.

Ansonsten liefert die Berichtssaison die Impulse. Der spanische Baukonzern Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS) hat für das erste Quartal leicht enttäuschende Zahlen vorgelegt. Die ACS-Aktie verliert 1,5 Prozent. Der Umsatz nahm um 11 Prozent ab auf 6,4 Milliarden Euro, erwartet wurden beispielsweise von den Analysten der UBS 6,6 Milliarden. Das EBITDA verfehlte mit 329 Millionen ebenfalls die Erwartung.

Für Sage geht es um 3,5 Prozent nach oben, nachdem das Softwareunternehmen den Ausblick 2021 für die wiederkehrenden Umsätze angehoben hat. Belastet durch die Wetterkapriolen in den USA und Währungseffekte ist das EBITDA von EDP im ersten Quartal gesunken, allerdings übertraf der portugiesische Versorger die Erwartung der UBS-Analysten dennoch um 5 Prozent. EDP gewinnen 1,3 Prozent.

Knorr-Bremse mit gutem Auftragseingang

Knorr-Bremse hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis überraschend kräftig gesteigert. Zudem stieg der Auftragseingang stärker als erwartet. Für die Aktie des Zulieferers für die Schienen- und Nutzfahrzeugbranche geht es um 1,3 Prozent nach oben.

Encavis drehen ins Plus und liegen nun 2,4 Prozent vorne. Die Zahlen werden zwar als schwächer beschrieben, allerdings hat das Unternehmen die Prognose bestätigt. Auch scheinen die Zahlen nach der schwachen Entwicklung der Aktie eingepreist zu sein.

In der dritten Reihe reagiert die Aktie von Borussia Dortmund (+2,1%) positiv auf den Pokalsieg gegen RB Leipzig. Wesentlich wichtiger für den wirtschaftlichen Erfolg der Dortmunder ist allerdings das Erreichen der Champions League, wo sich der Club auf günstigem Weg befindet.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.982,85 0,77 30,40 12,11 Stoxx-50 3.424,33 0,55 18,69 10,17 DAX 15.303,53 0,68 103,85 11,55 MDAX 31.918,46 0,70 222,89 3,64 TecDAX 3.306,62 0,67 22,04 2,92 SDAX 15.506,11 0,34 53,02 5,02 FTSE 7.009,98 0,67 46,65 7,78 CAC 6.338,16 0,79 49,83 14,17 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,13 -0,01 -0,37 US-Zehnjahresrendite 1,64 -0,02 -1,04 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,2105 +0,19% 1,2096 1,2071 -0,9% EUR/JPY 132,40 +0,13% 132,46 132,29 +5,0% EUR/CHF 1,0955 +0,14% 1,0943 1,0946 +1,3% EUR/GBP 0,8607 +0,10% 0,8606 0,8602 -3,6% USD/JPY 109,38 -0,06% 109,52 109,59 +5,9% GBP/USD 1,4064 +0,10% 1,4054 1,4032 +2,9% USD/CNH (Offshore) 6,4403 -0,12% 6,4405 6,4509 -1,0% Bitcoin BTC/USD 50.536,51 +1,90% 49.676,26 50.025,50 +74,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,45 63,82 +1,0% 0,63 +32,5% Brent/ICE 67,62 67,05 +0,9% 0,57 +31,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.834,24 1.827,00 +0,4% +7,24 -3,4% Silber (Spot) 27,19 27,08 +0,4% +0,12 +3,0% Platin (Spot) 1.228,00 1.210,33 +1,5% +17,68 +14,7% Kupfer-Future 4,67 4,71 -0,9% -0,04 +32,4% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2021 06:44 ET (10:44 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.