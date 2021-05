HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat Merck KGaA von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 144 auf 154 Euro angehoben. Analyst Thorsten Strauß passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an den optimistischeren Ausblick des Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzerns an./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2021 / 12:32 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2021 / 12:57 / MESZ

DE0006599905