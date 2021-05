Darum geht's im Video: Ist Chia die grünste Kryptowährung der Welt? In dieser "Frag' Richy"-Ausgabe zeigt Dir unser Krypto-Experte, was es mit dem neuen Coin auf sich hat und warum man Chia-Coins nicht mint, sondern farmt. 00:00 Intro - Was ist Chia? 01:04 Wer hat Chia erfunden und entwickelt? 02:28 Chia als "der grüne Coin"? Was steckt hinter der neuen Kryptowährung? 05:46 Was macht Chia so interessant? Stichwort: Proof of Space and Time 13:39 Jetzt noch Einsteigen und Chia-Coins farmen? 14:30 Nerd Alert: Das gilt es beim Chia-Farming zu beachten 17:00 Chia-Farming Selbsttest: Richy's persönlicher Erfahrungsbericht - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de...