Nach den jüngsten unter den Erwartungen gelegenen Quartalszahlen kommt heute eine weitere Negativ-News: Der Großaktionär Dekabank, der 9,6 Prozent der Aareal-Bank-Aktien hält, schließt sich bei der Managementvergütung der Kritik des Londoner Hedgefonds Petrus Advisers an, berichtet das Handelsblatt. So sei die Vergütung im Branchenvergleich "unangemessen".Deshalb werde die Deka in diesem Punkt am 18. Mai auf der Hauptversammlung gegen die Vorschläge des Aufsichtsrats stimmen, so das Handelsblatt ...

