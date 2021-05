Aus Israel tauchten in den vergangenen Tagen immer wieder Medienberichte auf, in denen ein Zusammenhang zwischen Impfungen mit dem Wirkstoff von BioNTech/Pfizer und Herzmuskelentzündungen konstruiert wurde. Auch in Deutschland sind jetzt erste Fälle aufgetreten - allerdings in verschwindend geringer Anzahl. Für Reuters waren die Fälle allerdings Grund genug, einmal genauer nachzufragen.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...