Wien (www.fondscheck.de) - ESG-Check sorgt bei Fondsanbietern für lange Gesichter - FondsnewsMorningstar hat rund 30 Vermögensverwalter in punkto Nachhaltigkeit gecheckt, so die Experten von "FONDS professionell". Das Ergebnis: Viele würden es behaupten, nur eine Handvoll könne es.Kaum eine Woche vergehe, ohne dass ein neuer "Öko"-Fonds auf den Markt komme oder ein ETF-Spezialist sein Sortiment um Produkte erweitere, die laut Eigenaussage auf Umweltaspekte, ressourcenschonendes Wirtschaften oder gesamtgesellschaftlich verantwortungsvoll handelnde Unternehmen setzen würden. Doch wie ernst sei es den Anbietern der Investmentlösungen mit der ethisch-ökologischen Orientierung wirklich? Die Ratinggesellschaft Morningstar habe hierzu diverse Asset Manager in puncto Nachhaltigkeit unter die Lupe genommen. Basis der Untersuchung sei das selbstentwickelte "ESG Commitment Level". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...