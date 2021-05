DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. Mai (20. KW)

=== M O N T A G, 17. Mai 2021 *** 04:00 CN/Industrieproduktion April 07:00 IE/Ryanair Holdings plc, Jahresergebnis, Dublin 07:35 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q, Beelen *** 07:45 DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 1Q, Berlin 09:30 DE/Bundesverkehrsminister Scheuer, Bundeskanzlerin Merkel und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, PK vor dem Schiengipfel; anschließend Statements von Merkel und von der Leyen, Berlin 11:00 DE/Institut der deutschen Wirtschaft, Deka-Bank und Börsen-Zeitung, Finanzmarkt-Round-Table (online) zum Thema "Die Rückkehr der Inflation: Viel Lärm um nichts?" 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 DE/Krones AG, Online-HV *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:05 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der virtuellen Finanzmarktkonferenz der Federal Reserve Bank of Atlanta - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Sloweniens Ministerpräsidenten Jansa - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Heger anlässlich seines Amtsantritts - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Kosovos Premierminister Kurti - DE/Bundesumweltministerin Schulze, Empfang von US-Klimabeauftragten Kerry zur Vorbereitung der Weltklimakonferenz, Berlin - DE/Deutsche Bahn AG, Fortsetzung der Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL - DE/Vantage Towers AG, Jahresergebnis, Düsseldorf - Börsenfeiertag Norwegen D I E N S T A G, 18. Mai 2021 *** 01:50 JP/BIP 1Q (1. Veröffentlichung) *** 06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:15 DE/Gesco AG, Ergebnis 1Q, Wuppertal 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q, Grünwald 07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 1Q, Triest *** 07:50 FR/Engie SA, Ergebnis 1Q und Vorlage Mittelfristprognose, Paris 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 1Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten April *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Ergebnis 1H, Bristol *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Jahresergebnis, Newbury *** 10:00 DE/Commerzbank AG, Online-HV 10:00 DE/Washtec AG, Online-HV 10:00 DE/Hensoldt AG, Online-HV 10:00 DE/Elringklinger AG, Online-HV 10:30 DE/Aareal Bank AG, Online-HV 10:30 DE/Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Jahres-PK (per Videokonferenz) *** 11:00 EU/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 11:00 EU/Handelsbilanz März 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bitkom-Präsident Berg, Teilnahme am Digital-Gipfel "Ausblick: Wirtschaft Digital 2030" 11:00 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 6 Mrd EUR *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 1Q, Atlanta *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 1Q, Bentonville 14:00 DE/bet-at-home.com AG, Online-HV *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen April 16:00 US/ISM, halbjährlicher Wirtschaftsausblick 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Pharma SGP Holding SE, Ergebnis 1Q, Gräfelfing M I T T W O C H, 19. Mai 2021 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen April *** 08:00 GB/Verbraucherpreise April 08:55 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1Q, Pullach 09:20 EU/EZB-Direktor Panetta, Rede (Aufzeichnung) beim Finnish Payments Forum 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 EU/EZB-Vizepräsident De Guindos, Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts *** 10:00 DE/Deutsche Börse AG, Online-HV 10:00 DE/Salzgitter AG, Online-HV 10:00 DE/Zalando SE, Online-HV 10:00 DE/Vossloh AG, Online-HV 10:00 DE/Aixtron SE, Online-HV 10:00 DE/PNE AG, Online-HV 10:00 DE/Cropenergies AG, BI-PK 10:00 DE/New Work SE, Online-HV 10:00 DE/Lanxess AG, Online-HV 10:00 DE/Uniper SE, Online-HV 10:00 DE/PSI Software AG, Online-HV 10:30 DE/DZ Bank, Online-HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit *** 11:00 EU/Verbraucherpreise April 11:00 DE/Compugroup Medical SE & Co KGaA, Online-HV 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:00 DE/Eon SE, Online-HV 12:00 DE/Leoni AG, Online-HV *** 12:45 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim virtuellen Forschungsgipfel des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:00 DE/Bundestag, Regierungsbefragung von Bundesfinanzminister Scholz, Berlin 14:00 DE/Adva Optical Networking SE, Online-HV 14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Online-HV 14:00 DE/Morphosys AG, Online-HV 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Wirtschaftsvertretern zum "Ökosystem digitale Identitäten" *** 16:00 DE/CDU-Chef Laschet, Grundsatzrede zur Außen- und Sicherheitspolitik bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:55 IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1Q, Rom *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 27./28. April *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 3Q, San Jose *** - DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart - Börsenfeiertag Hongkong, Südkorea D O N N E R S T A G, 20. Mai 2021 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Mai mit Entwicklung der Steuereinnahmen 06:15 DE/Bertrandt AG, Ergebnis 2Q, Ehningen *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, Ergebnis 1Q, Essen 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q, Saint-Quentin *** 08:00 DE/Erzeugerpreise April *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe März 08:00 GB/National Grid plc, Jahresergebnis, London 08:00 GB/Easyjet plc, ausführliches Ergebnis 1H, Luton 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, Telefon-PK zum virtuellen Kapitalmarkttag (bis 21.5.) *** 10:00 DE/Fresenius Medical Care, Online-HV 10:00 DE/Norma Group SE, Online-HV 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Online-HV 10:00 DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Online-HV 10:00 DE/Knorr-Bremse AG, Online-HV 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Online-HV 10:00 DE/Elmos Semiconductor SE, Online-HV 10:00 DE/Südzucker AG, BI-PK *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone März 11:00 DE/Statistisches Bundesamt, Online-PG zum Thema "Außenhandel im 1. Quartal 2021 - Corona, China-Boom und Brexit: Wo steht die deutsche Exportwirtschaft?" 12:00 DE/Zooplus AG, Online-HV *** 12:10 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Interview im WDR-Europaforum (virtuell) zum Thema: "Aktuelle europapolitische Herausforderungen in Zeit der Pandemie" 13:00 DE/Stratec SE, Online-HV *** 14:00 DE/Daimler Truck AG, Strategy Day (digital) 14:00 DE/Kanzlerkandidaten Laschet, Scholz und Baerbock, Diskussion bei WDR-Europaforum (virtuell) 14:00 DE/Bundesumweltministerin Schulze und Grünen-Chef Habeck, Eröffnungsreden zum Deutschen Ingenieurtag (digital) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Mai *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April F R E I T A G, 21. Mai 2021 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis, Genf 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Treffen der Eurogruppe; 15:45 Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister (bis 22.5.), Lissabon *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, Online-HV 10:00 DE/Va-Q-Tec AG, Online-HV 10:00 DE/Kuka AG, Online-HV 10:00 DE/Hypoport SE, HV, Berlin 10:00 DE/SGL Carbon SE, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe und Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser April *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Mai (Vorabschätzung) *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videobotschaft zum Weltgesundheitsgipfel zu "Wegen aus der Corona-Krise" - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - DE/Grenke AG, Vorlage des testierten Geschäfts- berichts 2020, Baden-Baden - EU/Ratingüberprüfungen für Griechenland (Moody's), Schweiz (Fitch), Slowakei (S&P) ===

