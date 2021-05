An der New Yorker Wall Street deuten sich zum Wochenabschluss zunächst Gewinne in der Eröffnungsphase ab, nachdem Aussagen der US-Notenbank zur Inflation die Zinsängste gedämpft haben. Im Fokus der Investoren stehen heute weitere Wirtschaftsdaten sowie Quartalszahlen bei Unternehmen wie Airbnb, Disney und Coinbase. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

