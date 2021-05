In der zweiten Mai-Woche 2021 vom 10.05. bis 14.05.2021 (Kalenderwoche 19) veröffentlicht der SV Werder Bremen neue Details zur geplanten ersten Anleihe-Emission des norddeutschen Traditionsclubs. Demnach kann die Werder-Anleihe ab dem 17. Mai 2021 und bis zum 01. Juni 2021 ab einer Summe von 1.000 Euro öffentlich gezeichnet werden. Die fünfjährige Werder-Anleihe 2021/26 (ISIN DE000A3H3KP5) mit Laufzeit bis zum 31. Juli 2026 hat ein Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon wird zwischen 6,00 % und 7,50 % liegen und gegen Ende der Zeichnungsfrist final festgelegt. Im Vorfeld des öffentlichen Angebots ist die Anleihe bereits ausgewählten institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mit Zeichnungszusagen im zweistelligen Mio.-Euro-Bereich angeboten worden.

Die 3,125% Sustainability-Linked Anleihe 2021/26 (ISIN AT0000A2QS11) der UBM Development AG wurde in dieser Woche nach nur wenigen Stunden mit einem aufgestockten Volumen in Höhe von 150 Mio. Euro erfolgreich platziert. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat sich mit einer Zeichnung an der Neuemission beteiligt und eine Zuteilung der neuen UBM-Anleihe erhalten. Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat ihre 4,50%-Anleihe 2021/26 (WKN A3H2V1) in maximaler Höhe von 13 Mio. Euro auf ein Gesamtvolumen von nunmehr 78 Mio. Euro aufgestockt. ...

