Der Tiefbauspezialist Bauer hat mit den Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) einen eher verhaltenen Start hingelegt, die Prognose für das Gesamtjahr 2021 aber bestätigt. Auch beim Capital Market Day am 12. Mai blieb der Ton in Moll.Bauer will zukünftig noch stärker von den Megatrends Infrastruktur, Urbanisierung, Klimawandel und Umweltbewusstsein profitieren. Dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...