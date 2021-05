China-Internet-Aktien stehen seit Wochen unter Druck. Auch der Kurs der Tencent-Aktie tendiert abwärts. Unterdessen weisen viele aktuelle Zahlen darauf hin, dass die Geschäfte der Unternehmen in vielen Bereichen boomen. Ein Beispiel: Tencent besetzte im abgelaufenen Monat die Doppel-Spitze bei den umsatzstärksten Handyspielen.258,8 Millionen Dollar gaben Spieler im April in "Honor of Kings" aus. 38,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das berichtete (Englisch) die Analyseplattform Sensor Tower ...

