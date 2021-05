Grünwald (www.anleihencheck.de) - STERN IMMOBILIEN kauft 24 Wohnungen in zentraler Lage von München - AnleihenewsDie STERN IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A13SSX4, WKN: A13SSX, Ticker-Symbol: SY5N) hat ein Immobilienpaket mit 24 Wohnungen in zentraler, guter Lage von München gekauft, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad-hoch-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...