ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BT Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Analyst Jakob Bluestone passte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an den Bericht des Telekommunikationskonzerns zum vergangenen Quartal an. Zwar hätten die erhöhten Investitionen einen negativen Einfluss auf den freien Barmittelfluss, entscheidender aber sei der dadurch längerfristig geschaffene Wert./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2021 / 17:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2021 / 03:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0030913577

