Finanzdienstleister Mogo Finance sieht anhaltende Performance in allen aktiven Märkten mit reduziertem Covid-19-Einfluss. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz im ersten Quartal um 41%. So lagen die Umsatzerlöse im ersten Quartal bei 32,8 Mio. EUR, was einem Plus von über 41% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das EBITDA legte gar um 55% auf 13,6 Mio. EUR zu. Der Nettogewinn ...

