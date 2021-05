An den Kryptobörsen kommt es derzeit zu einem Beben, da nach einem Tweet des Tesla-Chefs Elon Musk das Augenmerk der Anleger auf den enormen Energieverbrauch von Bitcoin gelenkt wurde. All die vielen Transaktionen, die mit Blockchain abgewickelt werden, gehen zu Lasten der Umwelt. Dabei muss das gar nicht so sein. Mit IOTA gibt es bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...