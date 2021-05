Der DAX ist in dieser Woche nichts für schwache Nerven. Schwächeanfälle und Muskelspiele wechseln sich ab. Die Folge ist eine starke Volatilität an den Börsen, die schon in Kürze eine Entscheidung verlangt. Solch starke Kursschwankungen sind meist ein Vorbote für eine größere Bewegung. Obwohl die Anleger ihr Augenmerk auf das Thema Inflation gelegt haben, wird ...

