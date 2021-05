Ein Treppensturz passiert schneller als gedacht. Widerfährt das Beschäftigten im Homeoffice, sind sie nicht immer zweifelsfrei unfallversichert. Ein Gericht entschied jetzt gegen Arbeitnehmende. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt, heißt es so schön. Dumm nur, wenn der Haushalt auch der Arbeitsort, jedoch nicht entsprechend unfallversichert ist. In einem Rechtsstreit wird derzeit ausgetragen, was passiert, wenn während der Arbeitszeit ein Unfall auf der heimischen Treppe passiert. Im aktuellen Fall klagte ein Mann aus Nordrhein-Westfalen. Er ist eigentlich im Außendienst tätig, ...

