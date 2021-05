Frankfurt (ots) - Das Wahlprogramm, das Lindner am Freitag dem Parteitag präsentierte, spricht eine deutliche Sprache. "Entlasten, entfesseln, investieren" heißt es zur "Agenda für mehr Wachstum". Und dass es die Kräfte des Kapitals sind, die nicht zuletzt von den "Fesseln" des Steuer- und Sozialstaats befreit werden sollen - daran lässt das Programm keinen Zweifel. Seit Ronald Reagan und Margaret Thatcher hat diese Politik immer wieder gezeigt, dass sie alles Mögliche entfesselt, nur nicht diejenigen, die bis weit in die Mittelschicht hinein mit unangemessen niedrigen Löhnen und schlechten Aufstiegsvoraussetzungen zurechtkommen müssen. Es ist zu wünschen, dass die FDP im Wahlkampf ihre wirklichen Ziele so deutlich macht wie nur möglich. Dann wissen wenigstens alle, wohin mit ihr die Reise geht.



