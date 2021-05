DJ EANS-Hauptversammlung: Telekom Austria AG / Ergebnisse zur Hauptversammlung

=------------------------------------------------------------------------------- Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- 14.05.2021 Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der am 14. Mai 2021 um 10:00 Uhr am Unternehmenssitz der Telekom Austria AG, Lassallestraße 9, 1020 Wien, stattgefundenen ordentlichen Hauptversammlung. Das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.449.274.500 ist geteilt in 664.500.000 auf Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. 1. Tagesordnungspunkt: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts des Vorstands, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht sowie des konsolidierten Corporate Governance Berichts, des konsolidierten nicht-finanziellen Berichts, des Vorschlags für die Gewinnverwendung und des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2020. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich. 2. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinns. Es wurde folgender Beschluss gefasst: "Ausschüttung einer Dividende von 0,25 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie; d.h. als Gesamtbetrag EUR 166.021.210,25. Der Rest in Höhe von EUR 222.802.789,75 wird auf neue Rechnung vorgetragen." Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.855.938 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,95 % Ja-Stimmen: 557.350.610 Nein-Stimmen: 505.328 Enthaltungen: 6.247 3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020. Es wurde folgender Beschluss gefasst: "Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt." Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.248.237 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,86 % Ja-Stimmen: 557.135.677 Nein-Stimmen: 112.560 Enthaltungen: 613.948 4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020. Es wurde folgender Beschluss gefasst: "Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2020 die Entlastung erteilt." Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.223.440 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,86 % Ja-Stimmen: 557.110.880 Nein-Stimmen: 112.560 Enthaltungen: 638.745 5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020. Es wurde folgender Beschluss gefasst: "Die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 wird wie folgt festgesetzt: (i) - für die Vorsitzende EUR 40,000,-- - für den stellvertretenden Vorsitzenden EUR 30,000,-- - für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR 20,000,-- (ii) - für den Vorsitzenden eines Ausschusses EUR 12,000,-- - für jedes weitere Ausschussmitglied EUR 10,000,-- Die Vergütung für Ausschussmitglieder ist auf ein Ausschuss-Mandat beschränkt. Dementsprechend erhalten Ausschussmitglieder jeweils nur einmal eine Vergütung, auch wenn sie mehreren Ausschüssen angehören. (iii) Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung beträgt für 2020 und bis auf weiteres EUR 400,--. Die Personalvertreter im Aufsichtsrat erhalten abgesehen vom Sitzungsgeld keine gesonderte Vergütung. Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses dem Organ nicht während des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung aliquot (berechnet auf Tagesbasis)." Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.853.718 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,95 % Ja-Stimmen: 553.745.705 Nein-Stimmen: 4.108.013 Enthaltungen: 8.467 6. Tagesordnungspunkt: Wahlen in den Aufsichtsrat. Es wurden folgende Beschlüsse gefasst: "Herr Dr. Peter F. Kollmann, geb. 25. November 1962, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt." Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 556.969.456 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,82 % Ja-Stimmen: 536.455.641 Nein-Stimmen: 20.513.815 Enthaltungen: 892.729 "Herr Dr. Peter Hagen, geb. 12. Dezember 1959, wird als Mitglied in den Aufsichtsrat gewählt. Seine Funktionsperiode dauert bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2023 beschließt." Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.855.168 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,95 % Ja-Stimmen: 557.817.264 Nein-Stimmen: 37.904 Enthaltungen: 7.017 7. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 Es wurde folgender Beschluss gefasst: "Die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien, wird zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 bestellt." Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.852.118 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,95 % Ja-Stimmen: 557.428.268 Nein-Stimmen: 423.850 Enthaltungen: 10.067 8. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Vergütungsbericht. Es wurde folgender Beschluss gefasst: "Der Vergütungsbericht über das Berichtsjahr 2020 wird genehmigt." Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden sowie Gesamtzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 557.693.547 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 83,93 % Ja-Stimmen: 556.977.001 Nein-Stimmen: 716.546 Enthaltungen: 168.638 Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie auf unserer Website unter https://www.a1.group/de/ir/hauptversammlung-2021. Rückfragehinweis: Susanne Aglas-Reindl Head of Investor Relations Telekom Austria AG Tel: +43 (0) 50 664 66 39420 E-mail: susanne.aglas-reindl@a1.group Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

