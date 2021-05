DGAP-News: EQS Group AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

EQS Group AG: Virtuelle Hauptversammlung der EQS Group AG überrascht mit Kuchenbuffet Daheim für Aktionäre



14.05.2021 / 17:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Virtuelle Hauptversammlung der EQS Group AG überrascht mit Kuchenbuffet Daheim für Aktionäre

Alle Beschlussvorschläge angenommen

Prof. Dr. Kerstin Lopatta neu in den Aufsichtsrat gewählt

Robert Wirth neuer Aufsichtsratsvorsitzender





München - 14.05.2021 Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) hat heute zum zweiten Mal erfolgreich eine vollumfängliche Virtuelle Hauptversammlung mit Live-Fragerecht durchgeführt. Während bei der Deutschland-Premiere im letzten Jahr die Aktionäre noch auf das Kuchenbuffet der Präsenzveranstaltung verzichten mussten, gab es diesmal für angemeldete Aktionäre ein Kuchenbuffet Daheim. Die EQS Group AG hat reichlich Erfahrung mit Virtuellen Hauptversammlungen. Bereits zum 10. Mal konnten die Aktionäre online teilnehmen. Der Münchner Reg-Tech-Anbieter war damit die erste Aktiengesellschaft in Deutschland, die dies ermöglich hat. Und nach der Premiere im letzten Jahr, mit uneingeschränktem Fragerecht ohne Präsenzveranstaltung, gab es diesmal eine weitere Neuerung. Angemeldete Aktionäre in Deutschland mussten nicht mehr auf das traditionelle Kuchenbuffet verzichten. Die EQS Group AG kreierte das Kuchenbuffet Daheim. Besonders überrascht war Aktionär Lukas Spang aus München. Er bekam am Vormittag Besuch von CEO Achim Weick und Aufsichtsrat Robert Wirth, die ihm den Kuchen persönlich nach Hause brachten. Achim Weick, CEO der EQS Group AG: "Das war natürlich ein großer Spaß für uns. Wir möchten uns mit der Aktion Kuchenbuffet Daheim bei unseren Aktionären bedanken, die aktiv an der Hauptversammlung teilnehmen und für mehr Präsenz bei Aktionärstreffen werben." Der kulinarische Gruß der EQS Group AG wurde zusammen mit dem Münchner Social Start-up Kuchentratsch organisiert. Bei Kuchentratsch arbeiten Seniorinnen, die nach Omas Rezepten backen und Senioren, die den Kuchen ausliefern.



Kuchenbuffet Daheim Im Rahmen der Hauptversammlung skizzierte der Vorstand die Wachstumsaussichten der EQS Group AG für Compliance Cloud-Produkte und ging auf die zahlreichen Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre ein. Alle Beschlussvorschläge wurden angenommen. Veränderungen im Aufsichtsrat Das langjährige Mitglied Peter Conzatti ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden. Er gehörte dem Gremium seit 2005 an. Insbesondere mit seiner Kapitalmarkt-Expertise hat er die Gesellschaft bereits seit Gründung im Jahr 2000 unterstützt. Die EQS Group AG ist Herrn Conzatti für seine Arbeit zu großem Dank verpflichtet. Peter Conzatti: "Es war mir immer ein Vergnügen und eine Ehre, mit Gründer Achim Weick und dem großartigen EQS-Team am Aufbau des Unternehmens vom kleinen Münchner Start-up zum heutigen globalen Unternehmen mitwirken zu können. Wir werden sicher weiter verbunden bleiben." Neu in den Aufsichtsrat gewählt wurde Prof. Dr. Kerstin Lopatta. Sie ist Professorin für externe Rechnungslegung, Prüfung und Nachhaltigkeit an der Universität Hamburg. Ihre berufliche Karriere begann Prof. Lopatta als Consultant bei Steuer- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.



Prof. Dr. Kerstin Lopatta Die sich an die Hauptversammlung anschließende konstituierende Aufsichtsratssitzung wählte Robert Wirth zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Laurenz Nienhaber zu seinem Stellvertreter. Dem vierköpfigen Gremium gehört neben der neu gewählten Prof. Kerstin Lopatta zudem der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Rony Vogel an.



Robert Wirth Achim Weick, CEO EQS Group AG: "Mein Dank gilt Peter Conzatti für seine langjährige Tätigkeit als Aufsichtsrat und seine stets profunden Einschätzungen sowie Rony Vogel für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender des Gremiums. Ich freue mich sehr auf die neue Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Kerstin Lopatta, die uns nun mit ihrem Fachwissen bezüglich Rechnungslegung und Nachhaltigkeit unterstützt und der wieder intensiveren Zusammenarbeit mit meinem ehemaligen Vorstandskollegen Robert Wirth als neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats."



Weitere Hinweise: Unternehmensmitteilungen der EQS Group AG erhalten Sie auch kostenlos und unverzüglich auf ihr mobiles Endgerät: per DGAP News App direkt auf ihre AppleWatch oder das iPhone (http://newsapp.dgap.de). Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren. Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinienmanagement, Genehmigungsprozesse, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere Investorenkommunikation. Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern mit 450 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt vertreten. Kontakt: André Marques CFO Tel.: +49 89-444430033 Mob.: +49 175-5250009 Email.: andre.marques@eqs.com

14.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de