Der Dogecoin-Kurs ist am Freitag kräftig nach oben geschossen. Wieder einmal hatte Elon Musk seine Finger im Spiel. Außerdem könnte Dogecoin auf der Kryptobörse Coinbase gelistet werden. Am vergangenen Wochenende hatte der bevorstehende Auftritt von Elon Musk in der US-Show Saturday Night Live für ein neues Allzeithoch bei der Bitcoin-Alternative Dogecoin gesorgt. Ebenso heftig war der Absturz nach der Sendung. Musk hatte sich darin - anders als erwartet - nicht positiv zum Dogecoin geäußert, im Gegenteil. Nachdem zuletzt die Kurse von Bitcoin und den meisten Altcoins nach der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...