Der DAX hat heute die turbulente Handelswoche mit einem versöhnlichen Plus von 58 Punkten bei 15.259 Zählern geschlossen. Dazu dürften wohl insbesondere die wieder gesunkenen Zinsängste beigetragen haben.Ein Blick auf den Chart auf 4-Stunden-Basis zeigt aber, dass noch nichts entschieden ist. Nachdem der DAX am Freitag vergangener und am Montag dieser Woche eine kleine "Toteninsel" gebildet hatte, unterschritt er seine Unterstützungslinie vom 04.05.2021 intraday gestern, drehte dann aber wieder nach oben und steht nun ...

