Rolle, Schweiz (ots/PRNewswire) - Guru Capital freut sich bekannt zu geben, dass heute eine Vereinbarung über den Erwerb so gut wie aller Vermögenswerte des britischen Fintech-Unternehmens Oval Money Ltd. getroffen worden ist. Das Unternehmen wird von dem britischen Online-CFD-Broker ETX Capital, einem Guru Capital-Portfoliounternehmen, erworben und in dieses integriert.Darüber hinaus verhandelt Guru Capital derzeit über den Erwerb von 100 % der Anteile der spanischen Investmentgesellschaft von Oval Money Ltd, Oval Marketplace A.V., S.L.Diese Übernahmen unterstützen das gemeinsame Ziel von ETX und Oval, eine breite Palette von Finanzdienstleistungen und -produkten für jedermann zugänglich und erschwinglich zu machen. Die Zusammenführung wird dazu beitragen, das Geschäftswachstum und die Kundenbindung zu beschleunigen, indem die Kunden bei der Festlegung intelligenter Regeln für ihre Spargewohnheiten und Anlageziele, der Durchführung von Zahlungen und der Verfolgung ihrer Ausgaben sowie beim Handel an den Finanzmärkten über eine einzige mobile App unterstützt werden.Informationen zu Oval Money: www.ovalmoney.comOval wurde seit seiner Gründung 2017 mehrfach mit Fintech-Preisen ausgezeichnet und betreibt eine sehr erfolgreiche mobile App mit über 100.000 aktiven Benutzern, mit deren Hilfe diese automatisch und regelmäßig über ihren Marktplatz für Finanzprodukte sparen und investieren können.Informationen zu ETX Capital: www.etxcapital.comETX wurde 1965 gegründet und ist einer der führenden Online-Broker für Differenzkontrakt- und Spreadbetting, der Online-Handelsdienstleistungen hauptsächlich für britische und europäische Kunden mit Zugang zu über 5.000 Märkten wie Aktien, Indizes, Rohstoffe, Forex und Kryptowährungen anbietet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1510520/Oval_ETX_Capital_Logo.jpgPressekontakt:media@gurucapital.com. Georgina Radford01491 415070Original-Content von: ETX Capital, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83147/4915561