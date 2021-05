NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

VANCOUVER, BC - 10. Mai 2021 - Hanstone Gold Corp. (TSXV: HANS) (FWB: HGO) ("Hanstone" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Research Capital Corporation als alleinigem Vermittler und Bookrunner (der "Vermittler") im Zusammenhang mit einer Privatplatzierung auf "Best Efforts"-Basis mit einem Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 Dollar (die "Platzierung") unterzeichnet hat. Die Platzierung besteht aus (i) Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zum Preis von 0,40 Dollar pro Einheit und (ii) "Flow-through"-Einheiten des Unternehmens (die "FT-Einheiten") zum Preis von 0,44 Dollar pro FT-Einheit.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Stammaktienkaufwarrant (ein "Warrant"). Jede FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens, die als "Flow-through-Aktie" im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes (jede eine "FT-Stammaktie") gilt, und einem Warrant.

Jeder Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum (wie unten definiert) ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,47 Dollar in eine Stammaktie (eine "Warrant-Aktie") eingelöst werden.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung für sein laufendes Explorationsbohrprogramm, den Working Capital-Bedarf und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Der Bruttoerlös aus dem Verkauf der FT-Einheiten wird für anrechenbare "kanadische Explorationsausgaben" (Canadian Exploration Expenses/"CEE") bei den unternehmenseigenen Projekten Doc und Snip North, die als "Flow-through-Bergbauausgaben" im Sinne des kanadischen Einkommensteuergesetzes gelten, verwendet. Das Unternehmen wird diese CEE spätestens bis zum 31. Dezember 2021 zugunsten der Käufer der FT-Einheiten geltend machen.

Der Vermittler hat die Option (die "Mehrzuteilungsoption"), bis zu weitere 15 % der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten und FT-Einheiten zum Verkauf anzubieten. Die Mehrzuteilungsoption kann ganz oder teilweise jederzeit bis zu 48 Stunden vor dem Abschlussdatum ausgeübt werden.

Die Einheiten und FT-Einheiten, die im Rahmen der Platzierung ausgegeben werden, werden über eine Privatplatzierung in jeder der kanadischen Provinzen bzw. in anderen vom Unternehmen bestimmten Rechtsgebieten angeboten, jeweils im Einklang mit den anwendbaren Ausnahmegenehmigungen von den Prospektanforderungen der geltenden Wertpapiergesetze.

Die Platzierung soll in der Woche vom 7. Juni 2021 oder an einem zwischen dem Unternehmen und dem Vermittler vereinbarten Datum abgeschlossen werden (das "Abschlussdatum"). Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, unter anderem einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, darunter auch die Genehmigung der TSX Venture Exchange (die "Börse"). Die Stammaktien, die FT-Stammaktien und die Warrants, die den Einheiten und FT-Einheiten zugrunde liegen, die Warrant-Aktien und die Vergütungsoptionen (wie unten definiert) und die den Vergütungsoptionen zugrunde liegenden Wertpapiere, die im Rahmen der Platzierung begeben werden, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum gebunden.

Das Unternehmen wird wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen, um die Stammaktien, die FT-Stammaktien, die Warrants und die Warrant-Aktien an der Börse zu notieren, vorausgesetzt, das Unternehmen erfüllt alle Kotierungsanforderungen der Börse.

Bei Abschluss wird das Unternehmen dem Vermittler eine Barprovision in Höhe von 8,0 % des Bruttoerlöses aus der Platzierung (einschließlich im Rahmen der möglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption) zahlen. Das Unternehmen wird dem Vermittler am Abschlussdatum auch eine Anzahl von Vergütungsoptionen (die "Vergütungsoptionen") gewähren, die 8,0% der Gesamtzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten und FT-Einheiten (einschließlich im Rahmen der möglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption) entspricht. Jede Vergütungsoption berechtigt den Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum, eine Einheit (eine "Vergütungsoptions-Einheit") zum Ausübungspreis von 0,40 Dollar pro Vergütungsoptions-Einheit zu erwerben.

Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten bzw. in einem Rechtsgebiet dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen solcher Rechtsgebiete ungesetzlich wäre. Die angebotenen Aktien sind nicht und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung und dürfen in den USA oder an US-Staatsbürger - auf Rechnung oder zugunsten von US-Staatsbürgern - weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften und den geltenden Wertpapiergesetzen der USA vorliegt.

Über Hanstone Gold

Hanstone ist ein auf Edel- und Basismetalle spezialisiertes Explorationsunternehmen, das sich im Rahmen seiner Tätigkeit derzeit auf die Projekte Doc und Snip North konzentriert. Diese Projekte befinden sich in strategisch günstiger Lage im Herzen der hochgradig mineralisierten Region Golden Triangle in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Region Golden Triangle beherbergt zahlreiche aktive und stillgelegte Produktionsbetriebe sowie mehrere große Lagerstätten, die kurz vor dem Stadium der potenziellen Erschließung stehen. Das Unternehmen hat sich eine Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte am 1.704 Hektar großen Projekt Doc gesichert und besitzt bereits sämtliche Rechte am 3.336 Hektar großen Projekt Snip North. Hanstone verfügt über ein äußerst erfahrenes Team aus Branchenspezialisten, die eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung von Goldlagerstätten sowie der Erschließung von Mineralexplorationsprojekten, von der Auffindung bis hin zur Errichtung eines Produktionsbetriebs, vorweisen können.

Ray Marks, President & Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Carrie Howes, Director of Communications+1-778-551-8488, carrie.howes@hanstonegold.com

Oder besuchen Sie die Webseite des Unternehmens unter www.hanstonegold.com.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet oder voraussieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch Wörter wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Begriffe identifiziert werden oder enthalten Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" (oder auch im Negativ).

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beruhen auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen über das Geschäft von Hanstone sowie die Branche und die Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist und sein wird. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen; der Goldpreis; die Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten; dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen; dass Drittanbieter, Ausrüstung, Zubehör sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten von Hanstone erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen; und dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder bei der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, vom Management zu diesem Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Errungenschaften von Hanstone wesentlich von jenen Ergebnissen, Leistungen und Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, unter anderem einschließlich eines negativen operativen Cashflows und der Abhängigkeit von der Finanzierung durch Dritte; der Ungewissheit der Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzierungen; des Risikos, dass zukünftige Untersuchungsergebnisse frühere Ergebnisse nicht bestätigen; der Ungenauigkeit von Mineralressourcenschätzungen; der Ungewissheit von Rohstoffpreisen; Probleme mit dem Recht der Ureinwohner und Konsultationen; Explorationsrisiken; des Vertrauens in das Management und anderes Personal in Schlüsselpositionen; Mängel in den Eigentumsrechten des Unternehmens an seinen Konzessionsgebieten; nicht versicherbarer Risiken; des Versäumnisses, Interessenkonflikte zu bewältigen; des Versäumnisses, erforderliche Genehmigungen und Lizenzen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, des Wettbewerbs um Ressourcen und Finanzierung oder anderer Genehmigungen

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollte sich der Leser nicht bedenkenlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, http://www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58410Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58410&tr=1



